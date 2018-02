LIDE RS e Grupo GS& Gouvêa de Souza promovem Retail Trends para apresentar tendências e inovações ao futuro do varejo

Com o objetivo de debater e incentivar o desenvolvimento de tendências para o mercado varejista, O LIDE RS – Grupo de Líderes Empresariais promove, em parceria com o Grupo GS& Gouvêa de Souza, o Retail Trends – O Futuro do Varejo. O evento acontece no dia 21 de fevereiro, das 14h às 18h, no Teatro Unisinos, no Bairro Boa Vista, em Porto Alegre.

O grande objetivo do fórum é abordar as novidades do mercado varejista, com conteúdo personalizado e foco no mercado nacional, oportunizando que o público presente possa assimilar o conteúdo, interagir e trocar ideias com os profissionais que estiverem expondo suas ideias.

No dia, uma série de renomados palestrantes irá apresentar diversas frentes de conteúdo, conceitos e cases de empresas inovadoras, para que seja possível traçar um paralelo das tecnologias e das novidades que podem impactar na mudança dos perfis de consumo daqui para frente.

Para o presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, o Retail Trends oportunizará novos horizontes e temas emergentes sobre o varejo. “Durante o dia falaremos sobre a volatilidade do varejo, sobre o uso de dados para conversão em negócios, sobre a experiência individual de compra e sobre formas de reinvenção para o mercado. Acredito que o evento será esclarecedor e repleto de conteúdo para os participantes”, destaca.

Estão confirmados no evento os palestrantes Marcos Gouvêa de Souza, fundador e diretor-geral do Grupo GS&, Fernando Lucena, diretor de expansão regional do Grupo GS&, Alexandre Van Beeck, sócio-diretor da GS&Consult, Caio Camargo, sócio-diretor da GS&UP, Fabio Sayeg, CEO da Zoly, Camila Salek, sócia-diretora da Vimer, Mauro do Valle, diretor da Portobello e Marcelo Leite, diretor executivo de marketing do Grupo RBS.

– Marcos Gouvêa de Souza, fundador e diretor-geral do Grupo GS&

Membro do conselho do Grupo Ebeltoft, aliança global de consultorias em varejo presente em 26 países. Fundador e membro do conselho do IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo) e também membro-fundador e do conselho do IFB (Instituto Foodservice Brasil). Presidente do LIDE Comércio e membro do FIRAE (Forum for International Retail Association Executives). Autor e co-autor de vários livros de gestão, consultoria global de negócios, varejo e distribuição, além de mais de 800 artigos em publicações nacionais e internacionais. Publisher da plataforma de conteúdo Mercado & Consumo, com foco em Varejo, Franquias, E-commerce e Shopping Centers.

– Fernando Lucena, diretor de expansão regional Grupo GS&

É autoridade renomada em gestão e vendas no varejo. Com especialização em Varejo pela Coppead – UFRJ e pós-graduação em Administração de Empresas pelo IBMEC, Fernando alia sua experiência no varejo ao conhecimento obtido em cursos de aperfeiçoamento realizados no The Friedman Group e na vivência com a consultoria para as mais destacadas redes de varejo nacionais. Fernando divide seu tempo entre as consultorias prestadas a importantes empresas do varejo e as atividades de palestrante dos seminários oferecidos pelo Grupo Friedman desde sua fundação em 1990.

– Alexandre Van Beeck, sócio-diretor da GS&Consult

Formado em Comunicação e Publicidade pela PUC-RJ com MBA em Marketing pela FGV, possui 20 anos de atuação em Marketing e Varejo, com background em empresas de produtos de consumo, com grande experiência em planejamento estratégico e comunicação, pesquisa e análises de tendências de consumo, trade e shopper insights, promoção ao consumidor.

– Caio Camargo, sócio-diretor da GS&UP

É arquiteto pela Universidade São Marcos, com MBA em Marketing pela FGV e apaixonado por tudo que envolve o varejo. Blogueiro, palestrante, professor, executivo, anjo-investidor e empreendedor. É autor do livro Arroz, Feijão & Varejo e do blog Falando de Varejo.

– Fabio Sayeg, CEO da Zoly

Profissional com mais de 12 anos de experiência, é especialista em: Google Analytics, Online Advertising, Mobile Devices, Digital Strategy, Interaction Design,Web Analytics, Social Media Marketing e Marketing Digital.

– Camila Salek, sócia-diretora da Vimer

Licenciada em Publicidade pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, pós-graduada em Moda pela Faculdade Santa Marcelina e com especialização em branding pela Fundação Getúlio Vargas, Camila Salek é responsável pelo desenvolvimento de planos estratégicos para marcas de moda e lojas de departamentos no Brasil.

– Mauro do Valle, diretor da Portobello

O profissional é diretor da maior empresa de cerâmica bruta do Brasil, com atendimento interno e também em países dos cinco continentes.

– Marcelo Leite, diretor executivo de marketing do Grupo RBS

Profissional de general management, marketing e desenvolvimento de negócios, com larga experiência nas áreas de mídia, tecnologia e bens de consumo duráveis.

