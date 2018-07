LIDE RS promove Café com Piratini com o pré-candidato Mateus Bandeira

Na próxima terça-feira (31), a partir das 8h, no Porto Alegre Country Club, o LIDE RS promove mais uma edição do “Café com Piratini”. O convidado da vez será o pré-candidato ao Governo do Estado, Mateus Bandeira (Partido Novo). Ao longo de aproximadamente 1h30, o postulante terá a oportunidade de expor as suas ideias de campanha, contar sobre sua trajetória e falar sobre como pretende governar caso seja eleito no pleito de outubro.

Com recente trajetória no meio político, Mateus Bandeira foi secretário de Planejamento e Gestão durante o governo de Yeda Crusius (PSDB) e Presidente do Banrisul entre os anos de 2010 e 2011. Na eleição de 2018, será a primeira vez que irá se candidatar ao cargo de Governador do Estado.

O Presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, avalia como fundamental a continuidade dos eventos com os pré-candidatos ao governo. “A presença do Mateus Bandeira representa o segundo evento dessa série que estamos realizando. Os nossos associados terão a oportunidade de ouvir o pré-candidato por um longo período, assimilar suas propostas e ter a clareza necessária para decidir qual caminho seguir nas próximas eleições”, afirma.

