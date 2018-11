LIDE RS promove evento com o Presidente Nacional da OAB e o Procurador Geral de Justiça do RS

Com o tema “O papel da justiça frente ao cenário político e econômico do Brasil”, o LIDE RS promove, no dia 6 de novembro, um evento com a presença do Presidente Nacional da OAB, Claudio Lamachia e com o Procurador Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen. O encontro acontecerá no Porto Alegre Country Club e contará com a presença de filiados e convidados da entidade.

Os dois palestrantes apresentarão suas percepções sobre o papel da justiça e das instituições que lideram, buscando esmiuçar de que forma podem atuar e influenciar no andamento país, especialmente diante do novo cenário que se apresenta neste momento e como será o desfecho a partir do ano de 2019.

Eduardo Fernandez, Presidente do LIDE RS, destaca a oportunidade de receber dois convidados com tanta experiência. “Será uma grande honra tê-los em nosso evento, tenho uma enorme admiração pelo trabalho que ambos realizam, sendo duas figuras que tem um papel de extrema relevância para a sociedade. No dia, eles irão compartilhar conosco como podem impactar de forma positiva através de instituições fortes e atuantes para termos um país e um Estado mais sólido”, afirma.

