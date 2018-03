LIDE RS promove o Fórum de Sustentabilidade em Porto Alegre

No próximo dia 27 de março, no Teatro do CIEE, em Porto Alegre, das 14h às 18h, o Lide RS promove o Fórum de Sustentabilidade. Entre os palestrantes confirmados estão o Secretario Executivo para o Pacto Global da ONU, Carlo Pereira e o Secretário Nacional de Articulação Social, Henrique Villa. Além deles, completam o time de painelistas o Presidente da Sindiquim, Newton Battastini, falará em nome da FIERGS, o Diretor de Planejamento do BRDE, Luiz Noronha, o Head Global de Sustentabilidade da Phillip Morris Brasil, Miguel Coleta e a Chefe de Sustentabilidade da Coca-Cola Femsa Brasil, Wanessa Scabora.

Entre os temas abordados, estarão os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e como eles estão sendo discutidos e trabalhados por entidades, governo e setor empresarial. Além disso, a agenda 2030 ganhará espaço na pauta do dia.

Para o Presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, o Fórum abordará temas pertinentes para toda a sociedade. “Falar de sustentabilidade é um assunto comum a todos. É algo urgente e que todos nós precisamos ter conhecimento. Teremos a oportunidade de receber pessoas especialistas no assunto, que falarão sobre como as empresas e as organizações governamentais estão pensando sobre o tema. Com toda a certeza teremos um grande evento”, afirma.

Os interessados em comparecer ao evento devem enviar e-mail para os endereços liders@liders.com.br e sustentabilidade@liders.com.br. As vagas são limitadas.

Serviço:

Fórum de Sustentabilidade/ 27/03/ das 14h às 18h/ Teatro do CIEE, em Porto Alegre

Programação:

Painel 1: Presidente do Sindiquim, Newton Battastini, Secretário Nacional de Articulação Social, Henrique Villa e Secretario Executivo para o Pacto Global da ONU, Carlo Pereira.

Painel 2: Chefe de Sustentabilidade da Coca-Cola Femsa Brasil, Wanessa Scabora, Head Global de Sustentabilidade da Phillip Morris Brasil, Miguel Coleta e o Diretor de Planejamento do BRDE, Luiz Noronha.

Deixe seu comentário: