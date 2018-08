LIDE RS recebe o pré-candidato Eduardo Leite para mais uma edição do Café com Piratini

Na próxima quarta-feira (15), no Porto Alegre Country Club, o LIDE RS irá promover mais uma edição do evento intitulado “Café com Piratini”. Desta vez, o convidado será o pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Leite (PSDB). Durante o encontro que contará com a presença de líderes empresariais e convidados, o postulante ao pleito na eleição de outubro terá a oportunidade de falar sobre sua experiência como Prefeito da cidade de Pelotas, apresentar as propostas e ideologias que pretende colocar em prática caso seja eleito.

Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente aluno de mestrado em Gestão e Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, Eduardo Leite foi vereador, presidente da Câmara, secretário municipal e prefeito do município de Pelotas (2013/2016) pelo PSDB. Em novembro de 2017, assumiu a presidência estadual do PSDB gaúcho.

Eduardo Fernandez, Presidente do LIDE RS, ressalta a oportunidade de receber mais um pré-candidato ao Governo do Estado. “Estamos fazendo essa série de eventos com os candidatos ao Governo do Estado no intuito que nossos filiados e alguns convidados possam conhecer, avaliar e debater as propostas de cada um deles. Não podemos mais ficar apenas na posição de questionadores dos problemas do Estado, temos que ser mais participativos e propositivos para que o Rio Grande do Sul possa retomar o seu papel de protagonismo no cenário nacional”, afirma.

Deixe seu comentário: