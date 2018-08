LIDE RS recebeu o pré-candidato Eduardo Leite em mais uma edição do Café com Piratini

Na última quarta-feira (15), o LIDE RS promoveu a terceira rodada da série de eventos intitulada Café com Piratini, que recebe os pré-candidatos ao Governo do Estado. O convidado desta vez foi Eduardo Leite, do PSDB. O concorrente discursou para uma plateia com as principais lideranças do Rio Grande do Sul sobre suas propostas de campanha, sua experiência política como Prefeito da cidade Pelotas e seus objetivos caso seja eleito no pleito de outubro.

Eduardo Fernandez, Presidente do LIDE RS, avalia como muito positiva a participação do postulante. “Foi uma honra recebermos o Eduardo Leite, candidato pelo PSDB. Proporcionamos um modelo no qual o candidato tem a oportunidade de apresentar suas pautas durante aproximadamente 40 minutos, abrangendo todo o seu plano de governo, falando sobre áreas como segurança, saúde, educação, competitividade e infraestrutura. O LIDE RS tem sempre o objetivo de trazer proposições que impactem no desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul”, afirma.

