LIDE RS recebeu o pré-candidato Jairo Jorge no primeiro Café com Piratini

Na última sexta-feira (13), o LIDE RS promoveu o primeiro Café com Piratini com os pré-candidatos ao Governo do Estado. Jairo Jorge, do PDT, expôs as suas estratégias de campanha e os seus posicionamentos caso seja eleito no pleito de outubro. Entre os principais assuntos abordados pelo postulante ao cargo, foram colocados temas como a redução da carga tributária e uso da tecnologia para alavancar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul a partir do ano de 2019.

Eduardo Fernandez, Presidente do LIDE RS, destacou como muito positiva a participação do pré-candidato. “O Jairo apresentou seus projetos e trouxe uma visão da sua gestão realizada em Canoas, apresentando as suas ideias para a disputa eleitoral. Este é o primeiro de uma série de eventos que faremos ao longo dos meses de julho, agosto e setembro com todos que forem disputar a eleição deste ano”, completa.

