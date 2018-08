LIDE RS recebeu o pré-candidato Mateus Bandeira no evento Café com Piratini

Nesta terça-feira (31), o LIDE RS promoveu a segunda rodada da série de eventos denominada Café com Piratini, que recebe os pré-candidatos ao Governo do Estado. Desta vez, o convidado foi Mateus Bandeira (Partido Novo). Durante aproximadamente uma hora e trinta minutos, o postulante apresentou seu plano de governo com profundo conhecimento da área econômica e as ações que devem ser implementadas para sanar as contas públicas do Estado. Também, falou sobre uma reforma total no sistema prisional com a construção de novas penitenciárias. Outro ponto salientado foi a viabilidade da proposta do Partido Novo em consolidar uma governabilidade sem coligações.

Eduardo Fernandez, Presidente do LIDE RS, salienta a satisfação de proporcionar espaço para que os pré-candidatos se manifestem. “O LIDE RS tem esse objetivo de oportunizar para os nossos filiados conteúdos de grande valia, assim como este, que trouxe uma personalidade como Mateus Bandeira. O evento foi muito positivo, os conteúdos foram extremamente relevantes e esclarecedores, agregando muito valor ao constante debate que promovemos, sempre buscando contemplar temas pertinentes para o contexto que estamos inseridos” afirma.

