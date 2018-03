O candidato da Farc (Força Alternativa Revolucionária do Comum), partido que sucedeu a guerrilha de mesma sigla, desistiu de concorrer à Presidência da Colômbia, devido a problemas de saúde. Segundo nome no comando do grupo, Rodrigo Londoño (conhecido pelo codinome de “Timochenko” nos tempos de luta armada) foi submetido a uma cirurgia cardíaca em Bogotá.

