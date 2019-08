Líder de facção criminosa é preso em Cachoeirinha

Os Policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM) prenderam nesta quinta-feira (16) um homem foragido da Justiça. Kelvin Willian Merseburger Ferreira, de 20 anos, liderou uma organização criminosa de Canoas, que atuava no município e também em Cachoeirinha, São Leopoldo e Porto Alegre, realizando roubo e furto de veículos, além de explosões a caixas eletrônicos.

A ação ocorreu na rua Otto Espíndola, no bairro Moradas do Bosque, em Cachoeirinha. Na abordagem, o suspeito fugiu pelas ruas do bairro e pulou muros e pátios de residências. No entanto, ele acabou sendo alcançado e detido pelos PMs.

Com o homem, foram apreendidos diversos objetos sem procedência, como relógios de pulso, rádio de comunicação, máquina fotográfica digital e uma furadeira. Preso, foi encaminhado à delegacia de polícia em Gravataí, onde foi efetuado o registro da ocorrência.

