Líder de facção do Sul do Estado é condenado a 116 anos de prisão

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou 17 pessoas por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em Pelotas. Entre os 17 integrantes do grupo criminoso, está Tiago Gonçalves Prestes, líder da facção, que atua no sul do Estado. Ele foi condenado a 116 anos de prisão em regime fechado.

Em 2016, Prestes foi um dos responsáveis por planejar a fuga do Presídio Regional de Pelotas. No esquema, um caminhão derrubou uma parte do muro da cadeia, e cinco presos conseguiram fugir junto com Tiago. Após 15 dias, o líder da facção foi encontrado em uma casa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A 4ª Vara Criminal de Pelotas publicou a sentença no dia 23 de setembro, mas as informações foram divulgadas nesta quinta-feira (3). Relembre o caso.

Deixe seu comentário: