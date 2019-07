Um ex-chefe do exército da Tailândia, Prayuth Chan-ocha, assumiu nesta terça-feira (16) o cargo de primeiro-ministro do país, cinco anos depois de liderar um golpe militar. Junto com ele, juraram fidelidade ao rei, Maha Vajiralongkorn, 35 novos membros do gabinete de governo. O agora primeiro-ministro disse que o golpe foi necessário para restaurar a ordem.

