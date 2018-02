Líder do Campeonato Gaúcho, o Inter intensifica os preparativos para o jogo deste domingo contra o São Luiz de Ijuí

Após um dia de folga, na tarde dessa sexta-feira o grupo do Inter retornou aos trabalhos no centro de treinamentos do Parque Gigante, focado no duelo contra o São Luiz de Ijuí, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A partida está marcada para as 17 deste domingo, no Estádio do Vale.

O técnico Odair Hellmann começou a esboçar a equipe que pretende colocar em campo, mas não adiantou a possível escalação. No gramado, ele comandou um trabalho técnico e tático entre os reservas e os atletas que atuaram menos de 45 minutos na vitória de 2 a 1 sobre o Remo, na quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. A etapa seguinte foram exercícios em campo reduzido, com prioridade à retomada da posse de bola.

Enquanto isso, os titulares trabalharam na academia, em exercícios de recuperação física. Neste sábado, às 9h30mim, o plantel realiza o segundo e último ensaio antes do embarque para o interior do Estado. O Colorado lidera a tabela, com 16 pontos, enquanto o São Luiz ocupa a sexta colocação, com nove pontos.

Brasileirão

O Inter já sabe quem será o seu primeiro adversário no Campeonato Brasileiro de 2018, que marca a volta do Saci à Série A nacional. A estreia colorada será em casa, contra o Bahia, no dia 15 de abril (domingo), em horário ainda não definido.

Já na segunda rodada, o Inter vai a São Paulo para enfrentar o Palmeiras, no dia 22 de abril. Uma semana depois, será a vez de receber o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. A competição será disputada por 20 clubes em dois turnos de pontos corridos.

Deixe seu comentário: