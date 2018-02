Líder do Gauchão, o Inter se prepara para enfrentar neste domingo o São Paulo de Rio Grande

Um dia após a vitória de 3 a 1 contra o Juventude, que colocou o Inter na liderança do Campeonato Gaúcho, com 15 pontos, na tarde dessa sexta-feira o grupo colorado retomou os trabalhos, já de olho no duelo fora de casa contra o São Paulo de Rio Grande, pela oitava rodada da competição. O confronto contra o vice-lanterna (4 pontos) está marcado para as 17h deste domingo, no estádio Aldo Dapuzzo.

Na sessão preparatória, o técnico Odair Hellmann comandou exercícios de construção ofensiva e finalizações para os atletas que atuaram menos de 45 minutos no jogo contra os caxienses no Beira-Rio. Em campo, estavam os atacantes Wellington Silva (que fez sua estreia com a camisa colorada) e Nico López (que marcou o terceiro gol do Saci no duelo).

Já os titulares que venceram a equipe da Serra fizeram um trabalho regenerativo na academia do centro de treinamentos do Parque Gigante. Odair Hellmann ainda não deu indícios da escalação que começará o primeiro tempo. Na manhã deste sábado, ele comanda o treino derradeiro antes da viagem a Rio Grande.

Novidades

O lateral Uendel, que voltou de lesão, treinou normalmente e pode ser uma das novidades no time que atuará no domingo, assim como o zagueiro Rodrigo Moledo: ele teve o seu contrato publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na tarde de quinta-feira e é mais uma alternativa para a defesa.

Em sua segunda passagem pelo clube, o jogador de 30 anos foi contratado junto ao Panathinaikos da Grécia, time pelo qual se destacou na última temporada como o melhor de sua posição no campeonato nacional do país europeu.

