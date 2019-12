Política Líder do governo no Senado diz que a troca de emendas parlamentares por apoio no Congresso “vai existir sempre”

15 de dezembro de 2019

"Estamos vivendo um novo momento na relação entre o Executivo e o Legislativo", disse Bezerra Coelho

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse que atender as demandas do Legislativo faz parte da democracia ao comentar a liberação de emendas parlamentares para aprovar projetos do governo federal considerados prioritários.

“O toma lá dá cá se referia aos cargos, aos ministérios. Isso acabou. Agora, a liberação de recursos para os parlamentares, isso vai existir sempre. Porque é o Legislativo que aprova o Orçamento anual. É dinheiro que vai para saúde, educação, construção de estradas, segurança. Isso sempre vai existir”, declarou Bezerra.

“Não se falou que o presidente, hora nenhuma, iria acabar com este toma lá dá cá. Vai ser, inclusive, cada vez mais recorrente”, prosseguiu o senador.

Para garantir a aprovação da reforma da Previdência, o Palácio do Planalto prometeu liberar R$ 20 milhões para cada parlamentar que votasse a favor da proposta.

Bezerra disse haver dificuldade na execução orçamentária, mas afirmou que o retorno financeiro que é esperado com a aprovação de projetos como a reforma compensa esse tipo de negociação.

“Calcula-se que é uma economia de R$ 1,3 trilhão em dez anos. Quanto é que se liberou para aprovar a reforma da Previdência? Será que isso não faz sentido?”, indagou.

“Estamos vivendo um novo momento na relação entre o Executivo e o Legislativo. Antes de o presidente Bolsonaro chegar ao governo, tínhamos o presidencialismo de coalizão, que empoderava os partidos, e estes indicavam os membros da equipe governamental para os ministérios. Agora, não existe isso. Os ministros estão empoderados”, disse o líder do governo.

