O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, afirmou nesta quarta-feira (26) que o país não vai recuar diante das sanções e “insultos” dos Estados Unidos, e que as ofertas de negociação dos americanos são tentativas de “enganação”. As declarações vêm dias após a Casa Branca afirmar que os Estados Unidos estavam dispostos a negociar com os iranianos, mas depois voltar a falar em sanções.

