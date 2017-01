Ao sair da delegacia, Boulos criticou a ação da PM. Segundo ele, o policial que o prendeu argumentou que ele estava “sendo preso por incitação à violência, por desobediência e por outros crimes”. “Acabei sendo indiciado por resistência, para você ver a falta de consistência completa das acusações.”

Boulos voltou a dizer que considera a prisão política, “com o intuito de intimidar o MTST e a luta dos movimentos populares”. “Quero dizer que não vão conseguir nos intimidar. A luta só vai crescer, só vai aumentar a cada gesto fascista, a cada gesto ilegal, abusivo, como essa prisão de hoje”, acrescentou.

Nota

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que “a PM atendeu ao pedido para apoiar os oficiais de Justiça no cumprimento da reintegração de posse” e que, “após tentativa de negociação dos oficiais com as famílias, sem acordo, os moradores resistiram hostilizando os PMs, arremessando pedras, tijolos, rojões e montando três barricadas com fogo”.

“Um policial militar ficou ferido de leve por uma bomba caseira e duas viaturas do Choque foram danificadas. A PM agiu para garantir o cumprimento da ordem judicial”, diz o comunicado. Ainda segundo a nota, Boulos e o outro integrante do MTST foram detidos por “participar de ataques com rojão contra a PM, incitação à violência e desobediência”.