Líder em pesquisas, Bolsonaro tem dificuldade financeira nos Estados

A pesquisa do Instituto Methodus indicou ontem a mais alta intenção de voto de Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul, com 23,3%. Mas os seus coordenadores identificam dificuldades de criar alianças estaduais em razão da falta de recursos do seu partido, o PSL. A ordem de Bolsonaro é que cada candidato do PSL terá que arcar com os custos da própria campanha.

Sartori e Jairo Jorge na ponta?

Outro dado que chama a atenção na pesquisa do Instituto Methodus, publicada pelo jornal gaúcho Correio do Povo: o governador José Ivo Sartori, pré-candidato à reeleição, lidera com folga na pesquisa induzida. Possui 17,5% das preferencias, seguido de Jairo Jorge, do PDT, com 10%. O que pesa contra Sartori, é seu alto índice de rejeição, que se reflete nos cenários de um hipotético segundo turno.

Eduardo Leite paga caro pelas contradições

A surpresa na pesquisa do Methodus foi a distância do candidato do PSDB, Eduardo Leite. O fato é atribuído a contradições recentes, como o fato de, após participar do governo, ter determinado à bancada tucana na Assembleia gaúcha que melasse a votação do projeto de privatização das estatais deficitárias do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite (8%) consegue ficar atrás inclusive do candidato do PT, Miguel Rosseto (8,1%).

Bancada Ruralista tem mais de 200 deputados

A chamada bancada ruralista é hoje o bloco mais unido e mais forte na Câmara dos Deputados. Uma estimativa desta semana aponta que o bloco possui pelo menos 209 membros (contando só na Câmara). Por ser um bloco disciplinado e unido é o mais cobiçado pelos pré-candidatos à Presidência da República.

William Waack define o STF

Do jornalista Willian Waak: “O STF virou o grande templo da insegurança jurídica por ter se transformado há bastante tempo numa esfera de embate político, que permite até vislumbrar ‘facções’ em torno de um eixo de contencioso”.

A novela do pagamento da folha

Os pré-candidatos a governador, em seus discursos, têm evitado tratar diretamente da forma como irão enfrentar a crise financeira que aí está e que sequer permite o pagamento em dia da folha do Executivo. Ontem, a Secretaria da Fazenda anunciou que pagará hoje apenas os servidores que recebem salários de até R$ 1.200. A previsão é de que o pagamento da folha de junho de todos os servidores ocorra até o dia 17.

