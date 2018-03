Líder palestino chama embaixador dos Estados Unidos de “filho de cadela”

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, chamou, na segunda-feira (19), o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, de “filho de uma cadela”. “O embaixador dos Estados Unidos em Tel Aviv é um colono e o filho de uma cadela”, afirmou Abbas, durante uma reunião com líderes palestinos em Ramallah. As declarações acontecem em um momento em que cresce a tensão entre os líderes palestinos e o governo do presidente Donald Trump.

David Friedman assumiu a embaixada em maio de 2017, em meio à polêmica sobre sua postura favorável à colonização implementada por Israel nos territórios palestinos. Ele também é um fervoroso defensor do reconhecimento de Jerusalém como capital do país judeu e do traslado da embaixada dos Estados Unidos a essa cidade.

Casa Branca reage

Em Washington, o conselheiro da Casa Branca Jason Greenblatt reagiu aos “insultos” declarando que “chegou a hora de o presidente Abbas escolher entre a retórica do ódio e a realização de esforços para melhorar a qualidade de vida de seu povo e liderá-lo no caminho da paz e da prosperidade”.

“Apesar de seus insultos altamente inadequados contra os membros do governo de Trump e a repetição mais recente de seu insulto a meu bom amigo e colega, o embaixador Friedman, estamos comprometidos com o povo palestino e com as mudanças que devem ser implementadas para a convivência”, acrescentou.

Friedman, um judeu praticante, sugeriu que as declarações de Abbas têm uma conotação antissemita. “Sua resposta foi se referir a mim como um filho de uma cadela. Isto é um discurso político ou antissemitismo? Vocês decidem”.

Acusação contra o Hamas

As relações entre o governo de Abbas e a administração Trump atravessam um de seus piores momentos desde que, em 6 de dezembro passado, a Casa Branca anunciou o reconhecimento de Jerusalém e a transferência da embaixada.

No mesmo discurso, Abbas acusou o movimento islâmico Hamas de estar diretamente envolvido no atentado à bomba da semana passada contra o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Rami Hamdallah. Na ocasião, Abbas anunciou futuras sanções contra o grupo.

O comboio de Hamdallah foi alvo de um atentado em 13 de março, durante uma visita do premier à Faixa de Gaza, governada pelo Hamas. Hamdallah saiu ileso.

Estes recentes confrontos têm contribuído para um aumento da tensão entre o Hamas e a Fatah, facção do primeiro e do qual faz parte o presidente da ANP. O ataque ao primeiro-ministro veio fragilizar os esforços de reconciliação entre ambos: o próprio Abbas disse que tem havido “zero” progressos neste sentido.

“Como presidente do povo palestino, tenho tolerado muita coisa para poder recuperar a unidade da nossa pátria mas só tenho recebido rejeição por parte do Hamas e da sua autoridade ilegítima”.

A resposta do Hamas às acusações foi clara: querem convocar eleições “gerais, presidenciais, parlamentares e para o conselho nacional” pois consideram que a posição de Abbas “só vem contribuir para um reforço da divisão e atinge a unidade do nosso povo”, disseram em comunicado, citado pela AlJazeera.

Há anos que o Fatah e o Hamas têm tentado sem sucesso chegar a compromissos sobre o controlo da faixa de Gaza e sobre a segurança do enclave. A maioria das tentativas de aplicação de acordos foram mediadas pelo Egito.

