Líder republicano é baleado em campo de baseball nos Estados Unidos

Um atirador invadiu um treino de beisebol nesta quarta-feira (14) e feriu o líder republicano Steve Scalise, 51 anos, e assessores durante um treino de beisebol do time do Congresso dos EUA, em Alexandria, na Virginia. Uma pessoa foi detida. A polícia investiga o caso.

O republicano Mo Brooks disse que Scalise foi baleado no quadril e que dois agentes da polícia também ficaram feridos. Scalise, que é líder do Partido Republicano na Câmara, está fora de perigo, segundo a Fox News.

A CNN informa que mais de 20 congressistas estavam no local no momento do incidente, acompanhados por assessores e seguranças. Segundo o deputado, com os disparos, as pessoas correram. “A arma era semiautomática”, disse afirmou Brooks. A polícia de Alexandria disse que estava respondendo a um “tiroteio múltiplo” na cidade e que um suspeito estava sob custódia.

O time de beisebol do Congresso treinava para um jogo beneficente marcado para a noite de quinta-feira (15). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar “profundamente triste” e que acompanha de perto o incidente. (AG)

Comentários