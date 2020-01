Mundo Líder supremo do Irã diz que ataques com mísseis contra bases militares são “um tapa na cara” dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

As duas bases atacadas no Iraque abrigam forças americanas e iraquianas Foto: Reprodução As duas bases atacadas no Iraque abrigam forças americanas e iraquianas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta quarta-feira (08) que os ataques com mísseis do país contra bases militares dos Estados Unidos no Iraque são “um tapa na cara” dos Estados Unidos.

O Irã lançou mais de uma dúzia de mísseis contra alvos americanos em retaliação pela morte do general iraniano Qassem Soleimani em um ataque dos EUA na semana passada, em Bagdá (Iraque).

“Uma ação militar como essa não é suficiente. O importante é acabar com a presença corrupta da América na região”, disse Khamenei em um discurso televisionado. “Esta região não aceitará a presença da América”, prosseguiu.

Khamenei também descartou qualquer retomada das negociações com Washington sobre o acordo nuclear de 2015. Os Estados Unidos se retiraram do pacto entre Teerã e as potências mundiais em 2018 e, desde então, impuseram novas sanções econômicas ao Irã. Teerã reduziu seus compromissos com o pacto nuclear após o assassinato de Soleimani.

O presidente Donald Trump escreveu um tuíte em resposta aos ataques: “Tudo está bem! Mísseis lançados do Irã em duas bases militares localizadas no Iraque. Avaliação das vítimas e danos estão ocorrendo agora. Por enquanto, tudo bem! Temos, de longe, as Forças Armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo!”.

As duas bases militares atacadas no Iraque abrigam forças americanas e iraquianas.

