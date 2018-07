Liderança mirim da Cotrijal: há 12 anos semeando cooperativistas

Com o entusiasmo e o dinamismo de 32 crianças e adolescentes, a Cotrijal realizou a 12ª edição do Seminário de Líderes Mirins, nesta quarta-feira (25/7), na sede da AFC, em Não-Me-Toque.

Buscando fortalecer o espírito de liderança entre os filhos de associados, as professoras Ardala de Lima e Solange Fries realizaram dinâmicas e atividades para estimular a visão cooperativista. Os líderes mirins têm idade entre 5 e 15 anos e foram eleitos durante as reuniões de núcleo realizadas no início deste ano – representando os 15 núcleos da Cotrijal.

Participaram da abertura o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, o vice-presidente, Enio Schroeder, e os conselheiros Odair Nienow e Roveni Lúcia Doneda. “Este é um dos eventos mais importantes que organizamos durante o ano, pois estamos plantando uma semente para colher cooperação e liderança. Muitos destes jovens serão líderes e conselheiros no futuro, talvez até membros da direção”, enfatizou Nei César Mânica, destacando que o seminário é uma das atividades realizadas pela cooperativa visando a atenção integral à família associada.

O trabalho com os filhos dos associados iniciou em 2001 e conta com a coordenação da Unidade de Desenvolvimento Cooperativista (Decoop), comandada pela gerente Leila Mertins. O trabalho específico com os líderes mirins iniciou em 2007.

Enio Schroeder destaca a importância da continuidade destas ações, pois líderes que foram mirins hoje já ocupam cargos nos conselhos e liderança dos núcleos. “A razão de existir da Cotrijal são seus associados e famílias. Com este programa, estamos estimulando nas novas gerações a paixão pelo ofício dos pais e pelo cooperativismo. Brincando, eles entendem a importância da cooperação”, conclui o vice-presidente.

