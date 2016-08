Lideranças comemoram 191 anos da Declaratória da Independência da República Oriental do Uruguai

Mais de 150 pessoas compareceram ao Memorial do Rio Grande do Sul na noite desta quinta-feira (25) para as comemorações alusivas aos 191 anos da Declaratória da Independência da República Oriental do Uruguai. Participaram lideranças políticas e empresariais. Na abertura do evento o coral da Sociedade Canto União, de Estância Velha apresentou os Hinos Nacionais do Uruguai e Brasil.

Representando o governador do Estado, José Ivo Sartori, o secretário da Cultura, Victor Hugo agradeceu aos representantes do consulado do Uruguai no RS, principalmente à Cônsul Karla Beszkidnyak, que se despede do cargo no final do ano. “Agora, a Karla será a representante do Estado no Uruguai”, brincou o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Victor Hugo adiantou ainda, no seu discurso, que haverá uma semana do Rio Grande do Sul em Montevidéu.

“Foram quatro anos e meio de representação para um povo de coragem. Seguiremos com esforço, caminhando de cabeça em pé”, afirma a Cônsul Karla Beszkidnyak. Ela avalia as ações do consulado uruguaio positivas e torce “para que sigam em outras gestões”.

