Lideranças do agronegócio já confirmaram presença na grande festa do agronegócio, que acontece neste domingo (26), nos salões da Associação Leopoldina Juvenil para participar da entrega de um dos mais tradicionais eventos ligados ao setor, o Troféu SENAR- O SUL. A iniciativa é da Rede Pampa de Comunicação em parceria com o SENAR-RS, e apoio da Icatu Seguros e Sicredi.

O clima que marca o evento é de expectativa, uma vez que os homenageados serão revelados somente durante a cerimônia. O destaque vai para todos aqueles que contribuíram ao longo do ano com suas atividades para fomentar o segmento. São personalidades e representantes de empresas do cenário local e nacional que subirão ao palco para receber a distinção que chega a sua 16ª edição e já pontuada entre as realizações mais representativas do agronegócio no RS.

