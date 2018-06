Lideranças gaúchas do RenovaBR vão debater renovação política em Brasília

O RenovaBR, instituto de formação de novas lideranças políticas, realiza nesta semana a última etapa presencial do seu curso de capacitação. Entre os dias 18 e 21, as lideranças vão a Brasília, para o ciclo final de atividades com grandes profissionais em diversas áreas de atuação. O objetivo é aproximar as lideranças do RenovaBR do Congresso Nacional, de modo a propor alternativas que rompam com o sistema político atual. Os gaúchos Cláudio Gastal, Diza Gonzaga, Fábio Ostermann, Tony Sechi e Vagner Garcez integram o grupo que está sendo formado pelo instituto.

Entre os palestrantes, está o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que vai falar sobre o processo de renovação política brasileira nas próximas eleições. Além disso, as lideranças vão ter aula com o senador José Reguffe (DF), atualmente sem partido, que abriu mão da verba indenizatória e da cota pela atividade parlamentar, e com Ricardo Young, especialista em sustentabilidade empresarial e ex-vereador na cidade de São Paulo de 2013 a 2016.

Um dos maiores especialistas do mundo em programas de combate à pobreza, o economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e professor do Insper, Ricardo Paes de Barros, ministra aula sobre políticas de redução da desigualdade.

A aula de Diversidade e Liberdades Individuais ficará sob responsabilidade de Mafoane Odara, mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo e responsável pela gerência de várias organizações nas áreas de inovação social, desenvolvimento de lideranças políticas e apoio e articulação dos setores público, social e empresarial.

Por fim, as lideranças da primeira turma do RenovaBR ainda terão aula sobre Ativismo Digital e Voluntariado, com Sérgio Kobayashi, cientista político e especialista em marketing, e sobre Direito e Contabilidade eleitoral com a Dra. Angela Cignachi, advogada e especialista em direito eleitoral.

O módulo de formação começa na segunda-feira, 18, com a visita das lideranças ao Congresso Nacional. Nos dias 19, 20 e 21 de junho, das 9h às 20h, as aulas acontecem na Esplanada dos Ministérios e no Brasília Imperial Hotel, localizado no SHS Quadra 3, Bloco Q. O encerramento será uma atividade na Praça dos Três Poderes sobre história do Brasil.

