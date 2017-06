Líderes do Brasileirão, Grêmio e Corinthians disputam neste domingo uma das partidas mais esperadas do campeonato

As atenções da crônica esportiva estão todas voltadas para o duelo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 16h de domingo, na Arena, será transmitido ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou pelo site www.radiogrenal.com.br).

Entusiasmada pelos recentes resultados, a torcida do Tricolor já fez a sua primeira parte, esgotando os ingressos. E não é para menos: em caso de vitória, o Tricolor chegará a 25 pontos, substituindo o próprio time paulista (ainda invicto) na liderança da tabela, sem possibilidade de alcance pelo Santos, terceiro colocado e que recebe o Sport-PE às 19h deste sábado.

O clima é de “final antecipada”, mas entre atletas e comissão técnica do clube gaúcho o discurso aponta para o fato de que a rodada deste domingo é apenas a décima de um total de 28 rodadas, ou seja, há muita estrada pela frente. Em entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi bateu nessa tecla de forma incisiva – antes do compromisso contra o Coritiba, ele chegou a orientar o seu grupo para que evitasse comentários sobre a partida seguinte.

“O Corinthians é uma grande equipe, tem um bom treinador e vem liderando o campeonato com competência. Claro que estamos diante de um clássico do futebol brasileiro e muitos vão achar que é praticamente uma decisão, mas eu discordo totalmente. É degrau a degrau e o campeonato nem começou”, frisou o comandante gremista. “A gente sabe tudo do adversário e pode ter certeza de que eles também conhecem a gente, então vamos ver no que vai dar.”

O goleiro Marcelo Grohe corrobora tal pensamento. “Sem dúvida, o jogo será importante e tem mesmo esse destaque, pela possibilidade de se chegar à liderança”, mas não é uma final, não vale um título”, avaliou. “A gente vai encarar esse desafio da mesma forma em relação os demais jogos, procurando fazer uma partida de alto nível.”

Ótima fase

Apesar das exigências da disputa simultânea com outros dois torneios (Copa do Brasil e Libertadores da América), a fase do Grêmio no Brasileirão é excelente, com um aproveitamento de 81,5 %. Em nove jogos, foram sete vitórias, um empate e uma derrota.

Aliás, esse único tropeço – diante do Sport, por 4 a 3 – ocorreu na terceira rodada, quando a necessidade de poupar titulares para as oitavas-de-final da Copa do Brasil fez com que o clube enviasse a Recife (PE) uma equipe recheada de reservas. Desde então, já são quase 30 dias em que o Tricolor gaúcho não sabe o que é perder no campeonato.

Prudência

O bom momento do Grêmio, reiterado na noite de quinta-feira com mais uma vitória no Brasileirão, dessa vez por de 2 a 0 sobre o Coritiba, em casa, é motivo de otimismo para a torcida, mas a direção do clube quer evitar que esse clima seja contaminado pelo sentimento de euforia, parente próximo do “salto-alto” e do “já ganhou”.

“O torcedor tem o direito de sonhar, exaltar o time e projetar o que pode acontecer no futuro, mas o dirigente precisa manter a tranquilidade”, reforça o vice-presidente de futebol do Tricolor, Odorico Roman. “Há vários exemplos de equipes que arrancam bem na competição mas não conseguem se manter no topo. O elenco também não pode se descuidar, afinal não existe jogo ganho por decreto ou por porcentagem passada. Cada partida é construída em 90 minutos, dentro do campo.”

