Líderes de 13 partidos apoiam Reforma da Previdência

Nesta terça-feira (26), líderes de 13 partidos divulgaram nota apoiando a Reforma da Previdência. As siglas coautoras do texto são PR, SD, PPS, DEM, MDB, PRB, PSD, PTB, PP, PSDB, Patriotas, Pros e Podemos. O documento, no entanto, impõem como condições que sejam excluídos da proposta o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria rural.

O líder do DEM, Elmar Nascimento (DEM-BA), afirmou que a retirada desses trechos protegeria aos mais pobres no Brasil. “(…)não faremos nada que retire direitos das pessoas mais pobres, que estão na linha abaixo da pobreza”, assinalou Nascimento.

A oposição ( PT, PCdoB, PSB, PDT, Rede e Psol) segue manifestando contrariedade à reforma. O líder da oposição, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), afirmou que estão unidos contra a medida que atinge os mais pobres. “Lutaremos para impedir que essa proposta seja aprovada. Se for aprovada, vai agravar a principal chaga do Brasil, que é a desigualdade social e, por isso, não a toleramos”, afirmou Molon.

Deixe seu comentário: