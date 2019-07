Dois homens morreram durante uma operação policial contra o tráfico no Morro Cascata, no bairro Glória, zona sul de Porto Alegre. Eles estavam junto a um grupo que entrou em confronto com uma viatura da Brigada Militar.

De acordo com informações preliminares, os homens comandavam o tráfico de drogas na região dos bairros Glória e Cascata.

Agentes da Brigada Militar receberam reforço do batalhão de aviação, que realizava patrulhamento aéreo no momento em que o confronto aconteceu.

Deixe seu comentário: