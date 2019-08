Líderes políticos e empresariais discutem na Expointer a reforma tributária

A fim de estimular a discussão de um tema que pode impactar na economia gaúcha e brasileira, o governo do do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa e o Sescon (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado) promovem na 42ª Expointer, nesta quinta-feira, o painel “Reforma Tributária – Proposições”.

Protagonistas nacionais sobre o assunto estarão presentes no Parque de Exposições de Esteio para o encontro, que também contará com a participação de líderes governamentais e empresariais, representantes de entidade de classe e do agronegócio gaúcho. O evento conta com o apoio do Sistema Ocergs-Sescoop e da FPA (Frente Parlamentar da Agricultura).

A atividade tem início previsto para as 9h na Casa da Ocergs no Parque de Exposições da maior feira do setor na América Latina. Um pouco antes, às 8h30min, será servido um café-da-manhã aos profissionais da imprensa, momento em que os participantes do painel conversarão com os jornalistas.

O evento é gratuito e aberto ao público geral, porém com inscrições limitadas. Mais informações pelo email eventos@sesconrs.com.br. Confira, a seguir, a agenda.

Programação

8h30: Café da manhã com a imprensa (Sala VIP);

9h: Abertura

– Pronunciamento do governador Eduardo Leite;

– Mensagem de boas-vindas do presidente da Ocergs, Virgílio Perius;

– Manifestação do presidente do Sescon-RS, Celio Levandovski;

– Saudação do deputado Frederico Antunes;

– Fala do presidente da FPA, deputado Alceu Moreira.

10h: Painel

– Fenacon, com o presidente Sergio Aprobatto Machado Júnior;

– Sefaz-RS, com o secretário Marco Aurélio Cardoso; convidado especial ex-governador Germano Rigotto; mediação: Célio Levandovski.

11h: Mensagens de entidades

– OCB, com Amanda de Carvalho;

– Federasul, com Simone Leite;

– Fiergs, com Tomas Nunnenkamp;

– Fecomércio, com Gérson Lopes;

– Farsul, com Antônio da Luz;

– Famurs, com Milton Mattana.

12h: Convidados especiais

– Ministra da Agricultura, Tereza Cristina Dias;

– Deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP).

Prefeitos

Encerrando nessa quarta-feira o quinto dia Expointer de 2019, o governador Eduardo Leite participou de um jantar que reuniu diversos prefeitos gaúchos. O momento de confraternização, organizado pela Famurs (Federação das Associações dos Municípios d Rio Grande do Sul), ocorreu no Restaurante Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil.

O chefe do Executivo frisou que um dos principais compromissos da sua gestão foi assumir o passivo deixado pelo governo anterior com os municípios na área da saúde. “Estamos buscando condições, agora, para viabilizar a quitação de valores que sequer foram empenhados”, detalhou.

Ele também elencou medidas que tomadas para a retomada do crescimento econômico e para o ajuste fiscal, como a reformulação da máquina pública e dos sistemas previdenciário e tributário: “Queremos criar um ambiente de segurança para nossos empresários, que são responsáveis pela geração de empregos e de riqueza do Rio Grande do Sul”.

Prefeito de Palmeira das Missões e presidente da Famurs, Dudu Freire citou o fato de o agronegócio ser a base econômica de cerca de 90% dos municípios do Estado. “É uma satisfação fazer parte da história da Expointer. Agradeço a participação e a presença de todos os prefeitos no dia de hoje”, ressaltou.

Durante a tarde, a entidade havia reunido cerca de 500 participantes na Assembleia-Geral dos Prefeitos. O evento deve uma programação diversificada, com palestras sobre temas variados no Auditório da Ocergs.

(Marcello Campos)