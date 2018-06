Lifar lança linha Vita Nova

Acompanhando o crescimento de consumo do público acima de 60 anos, o Laboratório Lifar lança uma linha especialmente pensada para esta faixa etária. A linha Vita Nova é destinada às pessoas que buscam novidades na sua rotina de cuidado com a pele e o cabelo. Apresentados neste mês de junho, os produtos oferecem cuidados específicos que contribuem para sensação de bem-estar.

A linha é composta por seis produtos – loção ureia 10% em frasco e bisnaga, shampoo redensificador silver, creme clareador, creme estimulante e sabonete líquido, e sua estreia acontece na Panvel Farmácias, nas lojas físicas, no site e no aplicativo. Os produtos estão chegando ao mercado neste mês de junho, e também serão comercializados por outras redes varejistas.

Localizado em Porto Alegre, o Laboratório Lifar pertence ao Grupo Dimed e é referência no desenvolvimento de cosméticos, medicamentos e alimentos. Entre as suas marcas estão Lifar, Sanitas e Vivaz. Desenvolve produtos para terceiros, incluindo itens de marca própria Panvel.

Os produtos:

Loção Uréia 10%: recomendado para peles extremamente ressecadas, possui ureia 10% que promove hidratação dermo-ativa, além de formar uma película que protege contra os agentes externos. Disponível em frasco e bisnaga.

Shampoo Redensificador Silver: Formulado com Aminoácidos e Complexos Vegetais que estimulam a ação do bulbo piloso, fortalecem o couro cabeludo e favorecem o brilho natural dos cabelos. Possui pigmento matizador silver que auxilia no desamarelamento dos fios.

Creme Clareador: Hidratante para rosto, pescoço, colo e mãos, onde há maior incidência de pigmentação irregular na pele. Favorece a regularidade de tom da pele. Formulado com Niacinamida.

Creme Estimulante de Circulação: formulado com um composto de óleos essenciais e complexos vegetais que favorecem a circulação e proporcionam alívio e refrescância às pernas e pés cansados e doloridos.

Sabonete Líquido Glicerinado: Para limpeza delicada, respeitando a fisiologia da pele e mantendo o equilíbrio natural diariamente.

