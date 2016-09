Lifting sem cirurgia é destaque em Congresso de Dermatologia em Porto Alegre

Na próxima quarta-feira (7), Porto Alegre recebe o 71º Congresso Brasileiro de Dermatologia, que acontece até o dia 10 de setembro na Capital gaúcha, no Centro de Convenções da Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787).

Entre as novidades apresentadas no encontro está o Lifting sem cirurgia, procedimento conhecido como sutura Silhouette Soft. A técnica, segundo o cirurgião plástico Alieksiéi Carrijo, tem efeito de um lifting natural (levantamento) sem cortes. O tratamento será apresentado pelo especialista no dia 8.

De acordo com o médico, a aplicação é feita na clínica com anestesia local e sem cortes, com a inserção de uma sutura feita de ácido polilático (PLA), aplicada por uma agulha, abaixo da pele no tecido subcutâneo. A sutura possui microcones de sustentação que aderem à camada cutânea e fazem uma tração na região aplicada, promovendo o lifting.

Apenas 30 minutos são necessários para repor “bochechas”, atenuar o “bigode chinês” e as “linhas de marionete”, as famosas rugas entre o canto da boca e o queixo. Segundo o especialista, a técnica pode ainda ser aplicada para “levantar” a bochecha de buldogue, supercílio e pescoço e combinada com outros procedimentos como o preenchimento de ácido hialurônico, por exemplo.

O grande diferencial dessa técnica é o uso de cones bidirecionais, que fornecem pontos de fixação no tecido subcutâneo, ou seja, são os responsáveis pela sustentação da pele.

O cirurgião explica que a sutura Silhouette contém ácido polilático, um material natural que é absorvido pelo organismo e que estimula a produção de colágeno, o que contribui para a regeneração da pele e a prevenção da flacidez.

“Seu tempo de absorção lento permite a formação de uma cápsula fibrosa que promove um tratamento altamente eficaz e com durabilidade de até 24 meses.”

