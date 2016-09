Liga dos Campeões da Europa começa nesta terça-feira com oito partidas

A Liga dos Campeões 2016/17 começa nesta terça-feira (13). Depois de algumas etapas preliminares, a fase de grupos se inicia com oito jogos. Na quarta-feira (14) ocorrerão outros oito duelos.

Torneio de jogos emocionantes e espetaculares, a competição vem tendo um roteiro semelhante nos últimos quatro anos. O primeiro pelotão formado por Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid conquistou todos os quatro títulos desde a temporada 2012/13 – o último “intruso” do trio foi o Chelsea, derrubando os alemães nos pênaltis no ano anterior. A pergunta para a edição 2016/17, que começa nesta terça-feira com oito jogos de quatro grupos, é se alguém será capaz de invadir a festa, acender as luzes e desligar o som.

Os jogos desta terça, todos às 15h45min (horário de Brasília):

PSG x Arsenal

Basel x Ludogorets

Dínamo de Kiev x Napoli

Benfica x Besiktas

Barcelona x Celtic

Manchester City x Borussia Mönchengladbach

Bayern de Munique x Rostov

PSV x Atlético de Madrid

