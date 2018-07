Foi divulgada pelo site TMZ, nesta quinta-feira (26), a ligação de amigos de Demi Lovato pedindo socorro. A cantora de 25 anos foi internada na terça-feira (24) após sofrer uma overdose. Na ligação, uma voz calma pede por uma ambulância com urgência, mas com as sirenes desligadas. Ela foi levada a um hospital em Los Angeles, acordou horas depois e já está melhor, segundo um representante.