Lilica & Tigor recebe o “Quarta Shop&Music” do Praia de Belas

Estilo e personalidade para os pequenos. Com este espírito fashion a Lilica & Tigor participa da próxima edição do Quarta Shop&Music, projeto do Praia de Belas Shopping, que acontece toda quarta-feira, das 17h às 21h. No dia do evento, toda a loja estará com 20% de desconto. Além do benefício, o evento oferece ainda doces para os clientes e uma playlist especialmente montada para o perfil da loja.

“Os produtos que estarão com desconto são peças de lançamento, ou seja, nova coleção com preços imperdíveis. Além da ação, os clientes encontrarão uma loja repaginada, cheia de novidades”, comenta Isabel Gelcich Marques Neta, gerente da Lilica & Tigor do Praia de Belas. Segundo Isabel, a expectativa é de dobrar as vendas do dia. “Estamos convidando nossas clientes para vir aproveitar esse dia de descontos”, completa.

Lilica & Tigor reúne as marcas Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre, criadas pela empresa Marisol em 1991 para atender os públicos de meninas e meninos de zero a 10 anos que gostam de se divertir sem perder o estilo.

“O Quarta Shop&Music é uma ação que procura aproximar ainda mais o lojista e o cliente. Procuramos diversificar os segmentos, para que o lojista possa promover ainda mais sua marca e os clientes aproveitarem os descontos especiais na loja de sua preferência”, comenta Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping.

Para mais informações sobre o evento acesse o site: www.praiadebelas.com.br.

