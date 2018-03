A Oi informou que o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, concedeu liminar favorável à empresa. Na decisão, ele autoriza a empresa a prosseguir com o aumento de capital aprovado por seu conselho de administração. A Bratel, que com 22,24% das ações é o maior acionista da empresa, conseguiu uma medida para suspender as decisões tomadas pelo conselho um dia antes.

Deixe seu comentário: