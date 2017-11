Acolhendo um mandado de segurança da Procuradoria-Geral do Estado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou, em caráter liminar, a suspensão do ato que havia interditado parcialmente um dos prédios da Penitenciária Estadual de Canoas. Conforme a decisão, não há elementos que apontem problemas com a superlotação do local.

