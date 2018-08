A cidade de Nova York aprovou a limitação, pelo período de um ano, da emissão de novas licenças de veículos de aluguel com motorista, como Uber e Lyft, enquanto estuda o impacto do serviço no sistema de transportes urbanos. A cidade de 8,5 milhões de habitantes é o maior mercado nos Estados Unidos para as empresas de transporte de passageiros que funcionam através de aplicativos.