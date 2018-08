O governo chileno adotou nesta quinta (2) novas medidas de permanência de turistas e residentes na Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico, além de anunciar que rebatizará o território como Rapa Nui, denominação da etnia local predominante que significa “ilha grande”. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, chegou ao território na última terça (31) para anunciar as novas regras.

Deixe seu comentário: