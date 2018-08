A Secretaria da Saúde lançou, nesta quarta-feira (29), campanha para reforçar a mobilização dos habitantes do município de Santa Maria em relação às ações de prevenção da toxoplasmose, como beber água fervida, evitar a ingestão de carnes cruas ou mal passadas, higienizar as hortaliças e limpar as caixas d’água. A campanha conta com uma peça de rádio nas emissoras AM e FM da cidade.

