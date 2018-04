Lindoia é o primeiro shopping do país a aderir ao Programa Tampinha Legal

O Tampinha Legal, maior programa socioambiental de caráter educacional da indústria de transformação de plásticos da América Latina, chegará ao Lindoia Shopping (Av. Assis Brasil, 3.522, Jardim Lindoia, Porto Alegre) nesta quarta-feira (04/04), às 19h. O lançamento marca o centro de compras do Jardim Lindoia como o primeiro shopping do país a aderir ao Tampinha Legal. O programa engaja entidades assistenciais e a indústria do plástico na coleta de todos os tipos de tampas plásticas.

Os recursos arrecadados pela rede socioambiental são revertidos para as entidades assistenciais cadastradas. Toda a comunidade pode se envolver de diversas formas, a começar pela coleta de tampas e entrega nos pontos estratégicos do programa, como o Lindoia Shopping a partir de agora.

A ação desta quarta-feira será organizada pela ONG Acompar – Ação Comunitária Participativa e tem o patrocínio da Braskem e do Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast).

O Tampinha Legal

O programa, de iniciativa da indústria de transformação do plástico e abrangência nacional, foi criado em 2016 e fomenta a coleta de tampas de plástico. Além disso, assessora as entidades assistenciais com a venda do material para as indústrias recicladoras.

A atuação do Tampinha Legal se baseia na mobilização da sociedade para a coleta de tampas. Em contrapartida, as entidades envolvidas recebem 100% dos recursos obtidos com a venda do material. A busca é pela melhor valorização de mercado e destino adequado aos resíduos plásticos.

Em 12 meses, o Tampinha Legal arrecadou mais de 50 toneladas de tampinhas de plástico que, posteriormente, foram revertidos em mais de R$ 100 mil às entidades assistenciais participantes.

