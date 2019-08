Lindoso projeta confronto contra Flamengo e diz estar 100% para a partida

*Por Bárbara Assmann

Uma lesão no tornozelo de Rodrigo Lindoso preocupou a equipe e os torcedores do Internacional. Mas, com muito esforço, ele conseguiu estar em campo no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. “Tive pouco tempo para me recuperar e estar no primeiro jogo da Copa do Brasil. Tornozelo inchado, mas eu consegui jogar”, comemorou.

Agora, é tudo Libertadores. O volante projetou a partida e garantiu que assumirá a responsabilidade se estiver em campo. “É difícil entrar neste jogo se não estiver 100%. Mas se eu der o aval para estar em campo, eu assumo minha responsabilidade”, afirmou.

E não vai ser nada fácil: o Maracanã estará lotado. Lindoso garantiu que o time entrará para vencer. “É sempre difícil jogar no Maracanã, mas a festa fica fora de campo. Independente se dentro ou fora de casa, jogamos para vencer”, disse.

