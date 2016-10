Lindsay Lohan acredita que perder pedaço de dedo foi um sinal divino para não voltar mais com o ex-namorado

Lindsay Lohan acredita que o acidente no barca que decepou a ponta do dedo anelar foi um sinal divino para mostrar que ela não deve voltar com o ex-noivo, Egor Tarabasov.

Sua mãe, Dina Lohan confirmou ao Page Six a informação. “Ela disse: ‘Mãe, acho que isso é um sinal de Deus para que eu não volte com o Egor em um momento de fraqueza”, contou.

A atriz ficou noiva do milonário russo, com quem estava namorando há sete meses. Quatro meses depois, uma violenta briga entre a Lohan e Tarabasov culminou no fim do relacionamento. A cena foi gravada por um vizinho.

Comentários