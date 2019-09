Lindt abre sua primeira loja no Rio Grande do Sul

A Lindt, líder global na categoria de chocolates premium, anuncia sua chegada no estado do Rio Grande do Sul, uma das regiões que mais consome chocolates no Brasil. A partir do dia 27 de setembro, os consumidores de Porto Alegre terão acesso na loja do BarraShoppingSul ao repleto e variado portfólio de deliciosos chocolates Lindt, cuidadosamente elaborados pelos Maître Chocolatiers da marca suíça, desde 1845. A loja conta também com uma área dedicada a cafeteria para os fãs da combinação café e chocolate.

A abertura da 42ª loja da Lindt faz parte do plano de expansão de 2019, ano em que a marca completa cinquenta anos de presença no Brasil e cinco anos desde a inauguração da primeira loja própria. “É com muita alegria que anunciamos a nossa chegada na cidade de Porto Alegre, a primeira loja no Rio Grande do Sul. Esta é uma praça muito importante para nossa marca, pois sabemos o quanto os consumidores da região aguardavam por este momento. Nosso plano de expansão segue em ritmo acelerado e, até o final de 2019, teremos um total de 46 unidades abertas em todo o país”, comenta Walter Angst, CEO da Lindt no Brasil.

Deixe seu comentário: