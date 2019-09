Em razão de serviço na canalização pluvial do Dmae, a ser realizada nesta quinta (5), na esquina da rua João Mora com Padre João Batista Reus, bairro Camaquã, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa a necessidade de desvio temporário da linha de ônibus 187 Padre Reus na área afetada pela obra, com desvio pela rua João Pitta Pinheiro, sentido Centro-bairro.