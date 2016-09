Linha T11A da Carris modifica itinerário

A transversal T11A da Carris adotará novo itinerário no sentido Norte-Leste de Porto Alegre nesta quarta- feira, 28. A partir dos primeiros horários da manhã, a transversal já deixará de passar na rua Mário de Artagão. Assim, quando estiver saindo do viaduto São Jorge na avenida Aparício Borges, o ônibus vai acessar a alça lateral à direita, ingressando nas ruas Manoel Vitorino, Alcindo Guanabara, 12 de Outubro e avenida Bento Gonçalves.

De acordo com a prefeitura, nenhuma parada ficará desatendida. A modificação tem o objetivo de agilizar o deslocamento do coletivo, diminuindo o tempo de viagem, e melhorar a fluidez do trânsito na região.

