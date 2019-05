Linha T4 terá itinerário alterado em Porto Alegre

A partir deste sábado (1°), a linha T4 da Carris em Porto Alegre terá o itinerário estendido. Em vez de finalizar a viagem na rua Dom Diogo, a linha seguirá até o Terminal Triângulo, na av. Assis Brasil.

No sentido Sul-Norte, o T4 ingressará na av. Assis Brasil pela rua Fernando Cortez, seguindo pelo corredor até o Terminal Triângulo. No sentido Norte-Sul, a transversal partirá desse local, ingressando à direita na rua Aliança, a seguir à esquerda nas vias Amoroso Costa e Bernardi, para então retomar o itinerário original na rua D. Diogo de Souza. Os demais trechos do itinerário permanecem inalterados.

