Linha Turismo entra na programação do Porto Cervejeiro

O ônibus panorâmico da Linha Turismo de Porto Alegre será uma das atrações do terceiro dia de programação do Porto Cervejeiro. Neste sábado (26), a partir das 14h, o veículo fará um percurso especial pelas cervejarias Babel e DNA Beer, onde os participantes terão a oportunidade de experimentar uma grande amostra da cultura cervejeira da Capital. O valor de embarque no ônibus é de R$ 30 e exige a presença de pelo menos dez participantes. O ponto de partida será às 14h, na Travessa do Carmo, 84. A entrada em cada cervejaria é gratuita, mas algumas atrações podem ser cobradas à parte. Em caso de chuva, o passeio será transferido para outro dia.

Na Babel Cervejaria, haverá um tour pelos processos de produção da bebida e suas misturas, e os visitantes terão a oportunidade de consumir os rótulos da casa. Quem preferir pode participar do “Desafio Babel” (ingresso a R$ 50, com metade do valor reversível em compras). Trata-se de uma espécie de teste cego com quatro amostras de chope. Caso consiga distinguir qual é qual, o participante ganhará como prêmio um copo exclusivo da cervejaria.

Já na DNA Beer, a programação prevê um visita à fábrica. Quem preferir, pode adquirir também um pacote especial (ingresso a R$ 25), que inclui uma imersão nas cervejas do mundo, com vídeos e palestras sobre os métodos de produção da bebida e a construção dos nomes e rótulos da própria DNA Beer. O pacote inclui uma régua de degustação com cinco copos de 200 ml, além de um convite para participar da escolha do nome da próxima cerveja da casa.

“Porto Alegre é considerada a capital brasileira das microcervejarias. Estamos oferecendo uma experiência exclusiva ao público que aprecia cervejas artesanais por meio de um roteiro especial do Linha, integrado ao projeto Porto Cervejeiro”, comenta o secretário municipal da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Eduardo Cidade.

O tour especial do ônibus panorâmico integra o projeto Porto Cervejeiro, que envolve nove cervejarias e microvervejarias no esforço para criar, em Porto Alegre, uma rota com atrações permanentes no segmento. Além da Babel Cervejaria e da DNA Beer, participam da ação a 4Beer – Cerveja e Cultura, Hatha Beer, Al Capone Cervejaria Artesanal, Irmãos Ferraro Microcervejaria, Cervejaria Porto Alegrense, Cervejaria Seasons e Cervejaria Staunen Bier.

O projeto faz parte do Pacto Alegre, que reúne universidades, governo, setor privado e entidades não-governamentais em torno de uma agenda estratégica de desenvolvimento da cidade e melhoria da qualidade de vida a partir da inovação. A ação conta também com os seguintes impulsionadores: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sindha (Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região), Associação Gaúcha de Microcervejarias, 4all, POA Inquieta, Famecos/PUCRS e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).