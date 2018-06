Os roteiros do city tour Linha Turismo não serão realizados neste domingo (10), devido à 35ª Maratona Internacional de Porto Alegre. A corrida inviabilizará as ruas onde a linha passa com bloqueios e desvios de trânsito, inclusive de linhas de ônibus, com transferência de terminais. As alterações no trânsito começam a partir da madrugada de domingo e seguem até às 13h30min.

