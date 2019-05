Linha Turismo terá itinerário alterado neste domingo em Porto Alegre

Os roteiros do City Tour Linha Turismo Centro Histórico serão alterados neste domingo (26) em virtude da 21ª Corrida do Diabetes e da previsão de uma manifestação política. Os eventos deverão interferir no itinerário até o bairro Moinhos de Vento na parada do Parcão. Além disso, o ponto de parada do Parque da Redenção será alterado para a rua Paulo Gama, nas proximidades do Museu da Ufrgs. O percurso do Linha Turismo passará por bloqueios e desvios de trânsito. As alterações iniciam-se na noite deste sábado (25) e seguem até o encerramento da prova, previsto para as 13h.

Para mais informações entre na página do facebook ou faça contato pelo telefone (51) 3289-6765. O city tour Linha Turismo funciona de terça a domingo, ao custo de 30 reais, com pontos de saída na Travessa do Carmo, 84, no bairro Cidade Baixa. São dois roteiros: Centro Histórico e Zona Sul.

Porto Alegre tem inúmeros atrativos e uma longa história para contar. Não importa se você está com pouco tempo, se é da região ou, ainda, nasceu na cidade. O que importa é que a o ônibus da Linha Turismo de Porto Alegre é perfeito para descobrir o que a cidade tem de melhor.

Porto Alegre foi construída a partir da chegada de casais açorianos em meados do século XVIII. Por isso no começo era chamada de Porto dos Casais. No século XIX ainda recebeu uma grande quantidade de imigrantes alemães, italianos, e também espanhóis, africanos, poloneses e libaneses. No total foram mais de 30 etnias que vieram para formar essa cidade multicultural, cosmopolita, rica em história, costumes e arquitetura.

Tour Cervejeiro

No sábado, o Escritório de Turismo da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE). de Porto Alegre realizou o 14º “Tour Cervejeiro”. O roteiro fez parte da programação especial do serviço Linha Turismo e, nesta edição, percorreu as empresas Babel, Al Capone e DNA Beer.

Um especialista no assunto guiou os participantes nas visitas, detalhando processos da produção, com direito a degustação da bebida e de petiscos. Também foi possível adquirir produtos oferecidos pelos empreendimentos.

Atividade intensa

A cervejarias visitadas estão localizadas no bairro Anchieta (Babel e DNA Beer) e Navegantes (Al Capone), todas na Zona Norte de Porto Alegre. De acordo com representantes do segmento, o Anchieta é “o bairro mais cervejeiro do Brasil”.

“Para quem ainda não conhece, é na Zona Norte de Porto Alegre, bem pertinho do Aeroporto, que a alquimia acontece”, ressalta a página do “Tour Cervejeiro” no Facebook. “São 11 cervejarias artesanais que produzem juntas mais de 150 mil litros de cerveja por mês e somam prêmios nacionais e internacionais a cada ano.”

