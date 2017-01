Linha Turismo terá parada especial na Festa da Uva e da Ameixa

O roteiro Zona Sul do city tour Linha Turismo irá oferecer uma atração a mais a seus passageiros nos próximos dois finais de semana. Além dos pontos turísticos regulares do circuito em Porto Alegre, quem realizar o passeio no sábado (21), no domingo (22), e nos dias 28 e 29, poderá também conhecer a tradicional Festa da Uva e da Ameixa, que está em sua 26ª edição, no bairro Belém Velho. A entrada do evento é gratuita e a expectativa de público é de 15 mil pessoas nos quatro dias.

O ônibus turístico fará parada especial em frente ao CTG Estância da Figueira (rua Dr. Vergara, 5.345), local onde a festa será realizada nos dois finais de semana, com visitação das 9h às 20h.

Os passageiros que quiserem visitar as bancas de frutas, experimentar a produção local, fazer compras e conferir outras atrações do evento poderão desembarcar e, com o mesmo bilhete, retornar ao ônibus para a continuidade do passeio.

A possibilidade de desembarque será oferecida nos dois horários regulares do roteiro Zona Sul, que se iniciam às 10h e às 15h a partir do terminal da Travessa do Carmo, 84, bairro Cidade Baixa, mesmo endereço da Central de Vendas de Passagens da Linha Turismo. Aos finais de semana, o valor do bilhete é R$ 30.

Turismo rural

A produção de frutas na Zona Sul é uma das principais atividades agrícolas de Porto Alegre, segunda capital brasileira com a maior área rural e com várias propriedades apostando no turismo como fonte complementar de renda. Integradas à rota Caminhos Rurais, esses pequenos empreendimentos familiares abrem suas portas para receber visitantes em diferentes atividades que estimulam a relação do homem com o campo.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de integrar o city tour oficial da cidade à tradicional Festa da Uva e da Ameixa busca fortalecer a atratividade da área rural como uma alternativa de lazer diferenciada para turistas e moradores locais.

